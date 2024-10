Unbekannte Täter haben von einer Baustelle in der Landauer Straße in Bad Bergzabern in der Nacht auf Mittwoch zwei Verkehrszeichen mitgehen lassen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, handelt es sich um ein Tempo-30- und ein Baustellenhinweis-Schild. Die Stadtwerke legen dort gerade einen Stromanschluss. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der Inspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.