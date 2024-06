An einem Pkw Hyundai mit SÜW-Kennzeichen sind zwischen Dienstag, 17.15 Uhr, und Mittwoch, 12 Uhr, in der Petronellastraße in Bad Bergzabern zwei Reifen plattgestochen worden. Das Motiv des Täters dürfte im Zusammenhang mit der derzeitigen Baustellensituation zusammenhängen, teilt die Polizei mit. Die Polizeiinspektion Bad Bergzabern bittet um Zeugenhinweise unter der Nummer 06343 93340.