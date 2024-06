Zwei Unbekannte haben am Montagvormittag in der Pestalozzistraße in Bad Bergzabern einen 16-Jährigen zusammengeschlagen. Nach Angaben der Polizei konnte eine Frau die beiden Angreifer vertreiben. Als sie diese ansprach, ergriffen sie die Flucht. Auch die Frau ist der Polizei bislang unbekannt. Sie bittet um Hinweise. Die Angreifen sollen circa 1,70 Meter groß sein, schwarze Haare haben und mit schwarzem beziehungsweise weiß-grünem Trainingsanzug bekleidet gewesen sein. Die Frau habe schwarze Locken. Wer etwas weiß, meldet sich unter Telefon 06343 93340.