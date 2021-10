Aus einem Wingert an der K 16 bei Niederhorbach wurden zwölf Weinbergpfosten im Wert von rund 500 Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, geschah die Tat vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag. Hinweise zum Diebstahl oder den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.