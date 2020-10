Am Montag, 2. November, beginnen die Arbeiten für die Fahrbahnerneuerung der K 30 zwischen der Anschlussstelle Friedensdenkmal und der Kropsburg bei Edenkoben/St. Martin. Das Friedensdenkmal kann während der gesamten Bauzeit angefahren werden, informiert der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer. Die Zufahrt zur Kropsburg und Burgschänke sei jedoch gesperrt, diese seien nur fußläufig erreichbar. Die Arbeiten sollen – je nach Witterung – voraussichtlich Anfang Dezember beendet sein. Besucher können die öffentlichen Parkplätze am Friedensdenkmal und bei St. Martin nutzen. Die Fahrbahn der K 30 ist bereits so stark beschädigt, dass eine weitere Nutzung ohne Sanierung nicht mehr lange möglich wäre. Die Arbeiten an dem 1,8 Kilometer langen Streckenabschnitt kosten rund 185.000 Euro.