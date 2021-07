In der Nacht von Freitag auf Samstag hat es in einem Wohnhaus in der Edenkobener Innenstadt gebrannt. Gegen 2 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. „Beim Eintreffen war das Feuer im ersten Obergeschoss deutlich sichtbar“, informiert das Presseteam der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Edenkoben. Unter Atemschutz begannen die Wehrleute unverzüglich mit der Rettung der im Gebäude befindlichen Personen. Über Leitern wurden weitere Rettungswege geschaffen. Insgesamt wurden 15 Personen aus dem Gebäude evakuiert, vier erlitten eine Rauchgasvergiftung und wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Die enge Bebauung erschwerte die Löscharbeiten. Circa 40 Feuerwehrleute mit acht Fahrzeugen waren im Einsatz, dazu das DRK, die Polizei und die Pfalzwerke. Alle betroffenen Familien konnten vorübergehend in Ersatzwohnungen untergebracht werden.