Eine 60-jährige Frau ist am Mittwochmorgen in einem Supermarkt in Edenkoben beim Stehlen erwischt worden. Laut Polizei konnte ein 58-jähriger Kunde beobachten, wie die Frau Obst in ihrer Handtasche und ihrem Trolley versteckte. Als die Südpfälzerin die Waren an der Kasse vorbeischmuggeln wollte, informierte der Zeuge die Marktleitung. Die Frau wurde zur Rede gestellt – und bezahlte am Ende ordnungsgemäß ihr Obst. Neben einem ausgesprochenen Hausverbot muss die 60-Jährige sich nun auch in einem Strafverfahren wegen Diebstahls verantworten.