Ein Unbekannter hat am Mittwochnachmittag aus einem Geschäft für Trachtenmode in der Marktstraße in Bad Bergzabern zwei Winterjacken im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Wie die Polizei berichtet, hat der Täter die Waren von einem vor dem Laden stehenden Verkaufsständer entwendet. Der Mann soll zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß sein. Er trug dunkle Kleidung und flüchtete in Richtung Marktplatz. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06343 93340.