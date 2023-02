Sie, liebe Leserin, lieber Leser, erwarten von uns völlig zu Recht, dass wir Ihnen auch Lebenshilfe geben. Es ist daher an der Zeit für ein kleines Vademecum zum großen Thema Autofahren. Genauer: zum Blinken. Denn das ist eine Kunst, die nur die Allerwenigsten beherrschen.

Grundsätzlich gilt: lieber einmal zu wenig als einmal zu viel. Denn natürlich belastet das ständige Ein- und Ausschalten Mechanik und Elektronik des Kfz, vom Stromverbrauch mal ganz abgesehen. Man sollte aber auch schon deshalb nicht blinken, weil dies die anderen Verkehrsteilnehmer in falscher Sicherheit wiegt und unaufmerksam werden lässt. Sie können also auf der Autobahn jederzeit ausscheren, ohne irgendjemandem dies kundzutun. Kann ja aufpassen, der Depp hinter ihnen.

Auch beim möglichst knappen Wiedereinscheren sollten Sie den Blinker allenfalls dann benutzen, wenn Sie längst wieder auf der rechten Spur angekommen sind. Quasi als freundlichen „Hoppla, da bin ich“-Gruß. Oder „So, Du Penner, das hast Du jetzt von Deinem Gezockel.“

Auch beim Abbiegen oder Anhalten sollten Sie niemals blinken, sondern den nachfolgenden Verkehr stets im Ungewissen halten. Das trägt ungemein zur Entschleunigung und somit zu mehr Verkehrssicherheit bei.

Unbedingt blinken müssen Sie nur, wenn Sie in der zweiten Reihe halten, um sich irgendwo in aller Seelenruhe einen Kaffee zu holen. Wenn dann alle im Stau wütend gegen Sie anhupen, können Sie das getrost an sich abperlen lassen: „Was wollt ihr denn, ich hab doch geblinkt.“

Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Begebenheiten sind übrigens kein Zufall.