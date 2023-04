Am Samstag gegen 17.30 Uhr wurde der Polizei der Brand eines Werbeschildes in der Weinstraße in Bad Bergzabern in Höhe der HEM-Tankstelle gemeldet. Vor Ort fanden die Beamten das verkohlte Schild der Jurassic-Show. Nähere Infos zur Ursache des Brands und wer ihn gelöscht hat, hat die Polizei bisher nicht. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 06343 93340.