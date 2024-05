In der Hainbachstraße ist die Leuchtreklame eines Getränkemarkts umgefahren worden. Sie lag am Montagmorgen quer über den Geh- und Radweg. Die Polizei hat Ermittlungen wegen einer Unfallflucht aufgenommen, denn noch ist unbekannt, wer dafür verantwortlich ist. Anwohner hatten gegen 1.30 Uhr ein heftiges Krachen gehört. Die Schadenshöhe steht nach Angaben des Unternehmens noch nicht fest, dürfte aber beträchtlich sein. Die Polizeiinspektion Landau bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de