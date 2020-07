Gestern ist eine weitere Person im Landkreis Germersheim an Corona gestorben. Das teilt das Gesundheitsamt mit. Es handele sich um einen betagten Patienten mit Reiseanamnese, der bereits länger in intensivmedizinischer Behandlung war. Von den 199 Infizierten sind seit Ausbruch der Pandemie damit sechs gestorben. Außerdem gibt es zwei neue Corona-Fälle im Zusammenhang mit dem Ausbruch in Schwegenheim. Die Anzahl der aktiven Fälle im Kreis Germersheim ist dennoch auf 26 gesunken, da mehr Menschen wieder gesundet sind: 167. Im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau sind die Zahlen stabil geblieben: Es gab bisher 227 Infizierte, 221 davon sind wieder gesund, fünf gestorben. Derzeit gilt also nur eine Person als erkrankt. Das teilen die zuständigen Gesundheitsämter mit.