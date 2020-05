Rund 30 Personen haben am Montag von circa 19 bis 20.30 Uhr auf dem Landauer Rathausplatz gegen die Corona-Schutzauflagen demonstriert. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, ist die unangemeldete Demonstration friedlich verlaufen. Die Protestierenden gehörten dem Auftreten nach dem bürgerlichen Lager an, sagt ein Polizeisprecher. Vier bis sechs Personen hätten die Versammlung schweigend beobachtet, dies sei vor Ort nicht als Gegendemonstration eingestuft worden. Die Beamten hätten die Beobachter sicherheitshalber abgeschirmt. Die Versammlung wurde im Internet auf einem einschlägigen Messengerkanal angekündigt, dort wurde zur Teilnahme aufgerufen. Dort finden sich neben Kritik an den Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern auch viele rechtsextreme Inhalte und verschwörungstheoretische Beiträge.