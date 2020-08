Die Weinkontor-Lounge in Edenkoben öffnet am 1. September wieder. Seit dem 13. Mai war sie geschlossen – wegen eines Rechtsstreits mit den Nachbarn, die sich an der allabendlichen Geräuschkulisse stören. Nach Beschwerden hatte der Landkreis im Mai den Betrieb untersagt. Der Fall landete vor dem Kreisrechtsausschuss und schließlich vor dem Verwaltungsgericht Neustadt, das vor zwei Wochen entschied, dass die Nachbarn mit ihrer Lärmbeschwerde nicht durchkommen. Zuvor hatte der Kreis schon Auflagen für eine Wiedereröffnung festgelegt. So gelten kürzere Öffnungszeiten im Außenbereich, und die Gäste müssen direkt vom Parkplatz zur Lounge laufen. Dafür waren ein paar Umbauten nötig. Zum 1. September soll alles fertig sein. Bereits jetzt ist eine Mitarbeiterin werktags ab 11.30 Uhr erreichbar, um Reservierungen unter 06323 9898456 oder per E-Mail an info@wklounge.de entgegenzunehmen. Geöffnet hat die Vinothek montags bis freitags von 15 bis 22 Uhr, samstags von 12 bis 22 Uhr, sonn- und feiertags von 11 bis 22 Uhr. Der Außenbereich hat werktags nur bis 21.30 Uhr geöffnet, sonn- und feiertags von 11 bis 14 Uhr und von 15 bis 21 Uhr.