Der Kinderchor des Hauses der Familie in Bad Bergzabern führt am Samstag, 18. Dezember, in der Marktkirche das Weihnachtsmusical „Drei Engel auf dem Dach“ auf. Das Konzert steht unter der Leitung von Musikpädagogin Vera Steuerwald und beginnt um 17 Uhr. Einlass ist 45 Minuten vor Konzertbeginn. Es gilt die 2G-Regel. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Arbeit des Kinderchores sind willkommen.