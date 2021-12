Spät, aber noch nicht zu spät sind die sehnsüchtig erwarteten Tannen in der Kurstadt eingetroffen. Am Mittwochmorgen wurden auf dem Ludwigsplatz, dem Marktplatz und vor dem Schloss drei große Weihnachtsbäume aufgestellt. In Bad Bergzabern hatte es für viel Aufregung gesorgt, weil es der Stadt nicht gelungen, vor dem ersten Advent fünf Tannen zu besorgen, die sonst traditionell in der Vorweihnachtszeit die Innenstadt sowie den Ortsteil Blankenborn schmücken. Die drei MEJS-Winzer – also die Weingüter Hitziger und Knöll & Vogel aus Bad Bergzabern sowie das Weingut Wilker aus Pleisweiler-Oberhofen –, die Metzgerei Kieffer aus Bad Bergzabern sowie Winzer Axel Becht aus Niederhorbach haben zusammen 2000 Euro gespendet, um die Bäume in Spirkelbach zu kaufen. Stadtbürgermeister Hermann Augspurger freut sich, dass die Bäume nun endlich stehen. Er gibt aber auch zu bedenken, dass „die Tannen deutlich billiger geworden sind“. Ihm waren vor zwei Wochen fünf Bäume für 5000 Euro angeboten worden.