Es herrscht einmal mehr Chaos rund um die B10-Tunnel bei Annweiler. Seit Donnerstagnachmittag sind Kostenfels- und Staufertunnel wegen eines Wasserrohrbruchs bis auf Weiteres gesperrt. Dadurch kommt es zu massiven Verkehrsbehinderungen. Wie die Polizei mitteilt, sorgte der Stau im Barbarossatunnel am Donnerstagabend für einen Unfall. Ein 28-Jähriger fuhr mit seinem Ford in Richtung Pirmasens, erkannte die Stockung zu spät und krachte in das Gespann eines 47-Jährigen. Es blieb bei einem Sachschaden, verletzt wurde keiner der beiden Unfallbeteiligten. Wie lange die beiden Tunnel bei Rinntahl noch gesperrt sein werden, ist noch nicht absehbar. Erst am Montag könne eine Fachfirma den Schaden begutachten und mit den Reparaturarbeiten beginnen, teilte die Polizei am Donnerstagabend nach Rücksprache mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) mit.