Aufgrund eines Wasserrohrbruches sind die beiden B10-Tunnel bei Rinnthal seit 14.50 Uhr gesperrt. Wie lange die Sperrung andauern wird, ist noch nicht absehbar. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Koblenz mitteilt, war der Defekt an der Löschwasserversorgung des Staufertunnels am Donnerstag gegen 12 Uhr festgestellt worden. Erhebliche Mengen Wasser seien ausgetreten. Um Schäden an den Tunneln und der Fahrbahn durch Unterspülungen zu verhindern, habe die Versorgung der Hydranten in der Tunnelröhre deaktiviert werden müssen. Laut der Polizeiwache Annweiler könne die Feuerwehr dadurch kein Wasser ziehen. In einem Brandfall wären Löscharbeiten nur schwerlich möglich, was ein Sicherheitsrisiko darstelle. „Deswegen haben wir und die Feuerwehr dem LBM empfohlen, die Tunnel zu sperren“, berichtet Reiner Paul, Direktor der Stadt- und Verbandsgemeindewerke Annweiler, auf Anfrage. Der LBM hatte sich daraufhin entschlossen, den Kostenfels- und den Staufertunnel dicht zu machen, so lange die Sicherheit der Tunnelnutzer nicht gewährleistet werden könne.

Erst am Montag könne eine Fachfirma den Schaden begutachten und mit den Reparaturarbeiten beginnen, so die Polizei nach Rücksprache mit dem LBM. Die Dauer der Arbeiten sei derzeit noch nicht abschätzbar, so LBM-Sprecherin Sandra Demuth. Auch der Grund für den Defekt stehe noch nicht fest. Seit zwei Wochen laufen die turnusmäßigen Wartungs-, Reparatur- und Reinigungsarbeiten an der Tunnelgruppe, für die die B10 zwischen der Anschlussstelle B48/Wellbachtal und Annweiler-Ost/Queichhambach-West in beide Richtungen seit zwei Wochen nachts voll gesperrt ist. Die Arbeiten hätten am Freitag, 24. Mai, abgeschlossen werden sollen. Gibt es einen Zusammenhang zwischen diesen und dem Schadensfall? „Sehr wahrscheinlich haben die Arbeiten nichts damit zu tun“, so Demuth. Denn die eigentliche „Wartungswoche“ sei großteils schon abgeschlossen, und aktuell sei die Telekom mit vorbereitenden Bauarbeiten für den 5G-Ausbau der Tunnelstrecke beschäftigt. „Aber es wird geprüft“, versichert sie.

Eine großräumige Umleitung über die A6/Kaiserslautern wird eingerichtet. Damit soll insbesondere der Schwerlastverkehr von den Anliegergemeinden ferngehalten werden. Der örtliche Verkehr wird über Rinnthal und Sarnstall umgeleitet. Es ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen, warnt die Polizei vor.