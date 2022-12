„Wasserratte von Landau“: So dürfen sich die 65 Schüler nennen, die sich beim 43. Wasserrattenschwimmen mit 687 Teilnehmern im Landauer La Ola Urkunden und Pokale verdient haben. Bürgermeister Maximilian Ingenthron ehrte die jeweils drei schnellsten Schwimmer der Jahrgänge 2006 bis 2016, zusätzlich gab es noch Gutscheine vom La Ola. Beste Schwimmerin wurde Eliza Kollenda vom Eduard-Spranger-Gymnasium, die die 50 Meter in 30,6 Sekunden zurücklegte. Bei den Jungen schwamm Tim Weber, ebenfalls vom Eduard-Spranger-Gymnasium, mit 29,6 Sekunden am schnellsten. Hierfür erhielten sie von Rainer Bieling, Vorsitzender des Schwimm- und Sportclubs (SSC) im ASV Landau, einen Kinogutschein. Der Wanderpokal für die erfolgreichsten Schulen ging an die Grundschule Pestalozzi und das Eduard-Spranger-Gymnasium.