Für die Neuwahl des Beirats der Menschen mit Behinderung im Juli sucht die Stadt Kandidaten. In dem Gremium können sich laut Mitteilung bis zu zehn Frankenthaler engagieren, die selbst eine Behinderung haben oder deren Angehörige betroffen sind. Es finden vier Sitzungen im Jahr statt, für die es eine Aufwandsentschädigung gibt.

Der Beirat ist ein ehrenamtliches Gremium, dass vor Ort die Interessen der Menschen mit Behinderung vertritt. Ziel ist es, diesen Menschen eine selbstbestimmte, gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Stadt zu ermöglichen. Der Beirat ist außerdem Ansprechpartner für die Verwaltung und unterstützt die städtischen Gremien bei deren Aufgaben, schreibt die Stadt weiter. Bei der Zusammensetzung sollten verschiedene Arten der Behinderung berücksichtigt werden.

Wer sich für das Ehrenamt interessiert, kann sich bis Freitag, 14. Juni, schriftlich bewerben bei der Geschäftsstelle des Beirats der Menschen mit Behinderung, Stadtverwaltung Frankenthal, Karolinenstraße 3, 67227 Frankenthal, oder per E-Mail an behinderung@frankenthal.de. Angegeben werden müssen Name, Anschrift, Geburtsdatum und Telefonnummer. Darüber hinaus sind Informationen zur Behinderungsart, ein Nachweis mittels einer Kopie des Schwerbehindertenausweises oder Feststellungsbescheids sowie Argumente, warum man in dem Gremium mitarbeiten möchte, anzugeben. Fragen beantwortet die Behindertenbeauftragte der Stadt, Bastienne Bischof, unter Telefon 06233 89663.