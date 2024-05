Der Kinderschutzbund sucht fünf Schülerinnen der 5. und 6. Klassen, die eine Jury bilden, um die Siegerplakate der Kinderschutzbund-Aktion „Mein Recht auf Beratung“ zu küren. Der Wettbewerb war für Schulen in Landau und dem Kreis Südliche Weinstraße ausgeschrieben. Vorgabe war, kreativ gestaltete, altersgerechte Tipps zu geben, wo und wie Kinder und Jugendliche Hilfe bei Problemen finden. Für das Siegerposter winkt eine Klassenfahrt. Der zweite und dritte Platz können sich Schwarzlichtminigolf oder einen Ausflug in den Kletterpark sichern. Die Jury wird am Montag, 3. Juni, ab 16 Uhr die Gewinnerplakate im Kinderhaus Blauer Elefant im Nordring 31 in Landau auswählen. Wer mitmachen möchte, kann sich telefonisch unter 06341 141414 oder per E-Mail an info@blauer-elefant-landau.de melden. Plakatvorstellung und Preisverleihung sind am Landauer Kindertag, 8. Juni, auf der Entenrennen-Bühne in der Bachgasse.