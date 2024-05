Ein 24-jähriger Radfahrer, der laut Polizei am Donnerstag, 8.30 Uhr, auf dem Radweg der Saarlandstraße in Richtung Schänzeldamm unterwegs ( Mundenheim) war, ist bei einem Unfall verletzt worden. Den Beamten zufolge bog an der Einmündung zur Pfarrer-Krebs-Straße ein Autofahrer auf die Saarlandstraße ein und touchierte dabei den Radfahrer. Der 24-Jährige stürzte, der Autofahrer entfernte sich jedoch dessen ungeachtet in Richtung Rheingönheimer Straße. Es soll sich um ein weißes Fahrzeug mit roter Aufschrift gehandelt haben. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei unter Telefon 0621 963-2122 entgegen.

Eine 39-jährige Rollerfahrerin ist am frühen Mittwoch gegen 5.30 Uhr bei einem Unfall in der Maxdorfer Straße (Ruchheim) verletzt worden. Sie prallte mit dem Wagen einer 46-Jährigen zusammen. Die Autofahrerin war aus ihrer Grundstückseinfahrt auf die Maxdorfer Straße gefahren und hatte dabei die Vorfahrt der 39-Jährigen missachtet. Die Rollerfahrerin wurde leicht verletzt.