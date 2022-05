Unbekannte sind in den Kindergarten in Vorderweidenthal eingebrochen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen Samstag und Sonntag. Die Täter hatten sich über ein Fenster Zugang ins Gebäude verschafft. Die Diebe hatten es auf die neuwertige Waschmaschine, den Trockner, einen Staubsauger und diverse Putzmittel abgesehen. Der Schaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag beziffert. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.