Das gemeinsame Gesundheitsamt der Stadt Landau und des Landkreises SÜW benachrichtigt Corona-Infizierte neuerdings entweder per Anruf oder per SMS über die richtige Verhaltensweise nach einem positiven Test. Unabhängig davon, ob die Infektion per Schnelltest oder PCR nachgewiesen wurde. Das teilen die Kommunen in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Die Kurznachricht, die seit einiger Zeit an Betroffene versendet wird, enthält einen Link zu einem Online-Dokument mit allen wichtigen Infos zu Quarantäne, Kontaktpersonen, zu medizinischer Versorgung und zur Quarantänebescheinigung. Diese SMS erhalten allerdings nur jene Personen, die bei der Teststation eine Handynummer zu ihren Kontaktdaten angegeben haben. Aufgrund der hohen Anzahl an Corona-Fällen werden kann das Gesundheitsamt es nicht mehr leisten, zusätzlich zur SMS Infizierte anzurufen. Die Merkblätter können auch schon vorab im Internet auf der Webseite des Landkreises unter www.suedliche-weinstrasse.de abgerufen werden. Infos gibt es auch weiterhin beim Bürgerinfotelefon des Gesundheitsamts unter der Rufnummer 06341 940555, und zwar montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 16 Uhr.