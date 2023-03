Mehrere hundert Euro Schaden haben Unbekannte angerichtet, die am Sonntag, 19. März, gegen 18.30 Uhr in der Markstraße in Bad Bergzabern ein Wandgemälde komplett überstrichen haben. Es war laut Polizei an der Betonsäule einer Kaffeerösterei angebracht und diente als deren Erkennungszeichen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.