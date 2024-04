Man kennt ihn als Lama-Papa und Waldbademeister. Jetzt will Rudolf Klotz Ortsbürgermeister von Völkersweiler werden. Dort lebt der gebürtige Nordrhein-Westfale, der eine Event-Agentur, die Pfalz-Lamas und die Minigolfanlage in Annweiler betreibt, seit vielen Jahren. Klotz ist in der CDU aktiv, auch als Ausschussmitglied im Verbandsgemeinderat. Er trete zusammen mit dem neu gebildeten Team „Wir für Völkersweiler“ an, um Erneuerungsprozesse im Ort anzuschieben. Modernisierung des Ortsbilds, Förderung der dörflichen Gemeinschaft und ein Neubaugebiet gehören zu dessen Zielen. Zwölf Kandidaten wurden auf der Liste aufgestellt, aus Reihen der CDU und Parteilose. Die ersten zehn Plätze: 1. Rudolf Klotz, 2. Thorsten Müller, 3. Sascha Kempf, 4. Dominik Pfundstein, 5. Jürgen Horn, 6. Sascha Bauer, 7. Johannes Nikolaus, 8. Eva Pfundstein, 9. Vanessa Back, 10. Jasmin Nikolaus.