Wie unangenehm! In Roschbach ist in den vergangenen Tagen ein Wäschedieb unterwegs gewesen, wie die Polizei Edenkoben berichtet. Einwohner meldeten der Inspektion am Donnerstag, dass Wäsche und Unterwäsche von Balkonen und aus Gärten gestohlen worden sei. In einem Fall hatte ein Anwohner einen unbekannten Mann bemerkt, der sich wohl gerade an der Wäsche zu schaffen machen wollte. Wie Polizeisprecher Michael Baron auf Nachfrage berichtet, hat der Anwohner den Mann angesprochen und weggejagt. Daraufhin sei dieser geflüchtet. Um wem es sich handelt, ist nicht bekannt. Deswegen bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 06323 9550.