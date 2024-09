Die Vulcan Energie Ressourcen GmbH (Vulcan) übernimmt die geox GmbH, die Betreiberin der Geothermieanlage in Landau, von der IKAV-Gruppe. Das teilt Vulcan mit.

Die Übernahme umfasse sowohl den Betrieb der Bohrungen als auch des Kraftwerks, das Landau bereits mit grünem Strom und Fernwärme versorgt habe. Vulcan plant nach eigenen Angaben weiterhin, in der Heizperiode 2024/2025 erneuerbare Wärme aus Tiefengeothermie bereitstellen zu können, die dann über die Energie Südwest an die Landauer Haushalte geliefert wird.

„Um diese Wärme zeitnah an die ESW, und damit auch an die Landauer Bürger, liefern zu können, haben die Parteien die Zusammenarbeit schon seit Anfang des Jahres mit der Planung der erforderlichen Wartung begonnen“, heißt es in der Mitteilung des Karlsruher Unternehmens. Die Überarbeitung der Förderbohrung sei Anfang dieser Woche gestartet und werde voraussichtlich bis Ende Oktober abgeschlossen sein. Zudem werde Vulcan die Installation der erforderlichen Wärmetauscher abschließen. Das Geothermiekraftwerk soll zukünftig sowohl für die Versorgung bereits bestehender Wärmenetze in Landau als auch für die Gewinnung von Lithiumchlorid dienen, das in weiterverarbeiteter Form für Autobatterien benötigt wird.