Im Geothermiekraftwerk Landau haben vor einer Woche die Sanierungsarbeiten zur Wiederinbetriebnahme begonnen. Das hat die Betreibergesellschaft Geox am Mittwoch auf eine länger zurückliegende Anfrage der RHEINPFALZ bestätigt. Das Unternehmen spricht von umfassenden Wartungsarbeiten und einer sorgfältig geplanten Instandhaltung mit dem Ziel, die Zuverlässigkeit der Anlage langfristig zu sichern. Das Kraftwerk steht seit Januar 2023 still. Das Landesamt für Geologie und Bergbau vermutet eine Leckage in der Förderbohrung. Nach Angaben von Geox haben die Arbeiten mit dem Ausbau der Förderpumpe begonnen. In den kommenden Wochen sollen weitere Arbeiten folgen, „insbesondere [eine] umfassende Überarbeitungen der Produktionsbohrung“. Es sei die langfristige Strategie der Geox GmbH, die Stadt Landau mit nachhaltiger und klimafreundlicher Energie zu versorgen. Nachfragen nach der Dauer der Arbeiten und dem Investitionsbedarf ließ das Unternehmen unbeantwortet. Hinter der Betreibergesellschaft Geox steht das Institut für Kapitalanlagen und Versicherungslösungen GmbH (IKAV), Hamburg, ein Fonds. Das Unternehmen berichtet auf seiner Homepage, auch in Taufkirchen einen langfristigen Wärmeliefervertrag mit einer Tochtergesellschaft der Stadtwerke München abgeschlossen zu haben. IKAV hatte außer dem Landauer Kraftwerk auch in Taufkirchen ein Geothermiekraftwerk vom Vorbesitzer Daldrup übernommen.