Landau. Die Südpfalz-Docs wirken dem zunehmenden Hausärztemangel in der Region entgegen. Dem Verein hat die VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau 5000 Euro überreicht.

Insgesamt habe die VR-Bank dem Verein in den vergangenen drei Jahren bereits mehr als 17.000 Euro gespendet, wie die VR-Bank mitteilt. Damit wolle die Bank das Engagement des Vereins unterstützen: „Die medizinische Versorgung ist ein entscheidender Bestandteil der Lebensqualität in unserer Region. Die Südpfalz-Docs leisten hier mit großem ehrenamtlichem Engagement wertvolle Arbeit“, wird Marco Kern, Vorstandsvorsitzender der VR-Bank, in der Mitteilung zitiert.

Das Netzwerk mit mittlerweile 260 jungen Hausärzten setze auf Austausch, Nachwuchsförderung und innovative Projekte, um die ambulante medizinische Versorgung langfristig zu sichern. Die aktuelle Spende will der Verein unter anderem in Öffentlichkeitsarbeit, soziale Medien, die eigene Webseite und ein Filmprojekt investieren, heißt es in der Pressemitteilung.