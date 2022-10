Die Betreuungsvereine SKFM (Sozialdienst katholischer Frauen und Männer) für den Landkreis Südliche Weinstraße und SKFM für die Stadt Landau laden zur Vortragsreihe „Im Alter gut beraten“ im Edith-Stein-Haus in Bad Bergzabern ein. Im Alter können mehrere Fragen auftauchen. Wer kümmert sich um mich und meine Angelegenheiten, wenn ich es selbst nicht mehr kann? Wer hilft mir und berät mich? Und wie ist das Finanzielle geregelt?

Die Reihe beginnt am 7. November mit den Themen Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung. Es folgen am 14. November, Umgang mit Demenzkranken; 21. November, Pflegeleistungen im Überblick; 28. November, Aktuelle Betrugsmaschen (Internetbetrug, Schockanrufe); 5. Dezember, Sozialleistungen für alte Menschen. Die Vorträge im Edith-Stein-Haus, Edith-Stein-Straße 4, in Bad Bergzabern beginnen jeweils um 18.30 Uhr.

Anmeldungen sind möglich bei Corina Gruß, Telefon 06348 31639611, corina.gruss@skfm.de, und Michael Wüst, Telefon 06341 55123, michael.wuest@skfm.de. Die Teilnahme ist kostenfrei.