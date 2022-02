Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwochabend auf der B10 in Höhe Birkweiler gekommen. Wie die Polizei berichtet, missachtete ein 28-jährige Ford-Fahrer die Vorfahrt eines 22-jährogen Opel-Fahrers, als er auf die B10 in Richtung Pirmasens auffahren wollte. Der Geschädigte, der in Richtung Pirmasens unterwegs war, der wollte abbiegen. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden von geschätzt 6000 Euro. Verletzt wurde niemand. Den Ford-Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 120 Euro und ein Punkt in Flensburg.