Um Landau herum stirbt der Planet. In der Stadt muss ein Baum dran glauben, weil er nicht ins Konzept passt.

„Bäume sind Heiligtümer“, hat der Schriftsteller Hermann Hesse einmal gesagt. Aber auch Heiligtümer werden geopfert, wenn Not am Mann ist. In Landau trifft es jetzt eine mächtige Blutbuche. Bedauerlich, aber ja, was soll’s.

Die Tinte auf dem am Montag veröffentlichten Bericht des Weltklimarats ist noch frisch, die Aufregung groß. Der Planet ist in Lebensgefahr, heißt es. Wir müssen jetzt handeln, wenn wir den Untergang aufhalten wollen. Das müssen auch Behörden verinnerlichen. Es zählt jeder gesunde Baum.

Wir wollen nicht ungerecht sein. In Landau fehlen Wohnungen. Die Stadtverwaltung hat abgewogen zwischen diesem Bedarf und den Interessen der Umwelt. Sieben Wohnungen gegen einen alten Baum. Für den sieben neue Bäumchen gepflanzt werden, ja. Ein problematischer Handel. Denn die Planung an der Sauerbruchstraße hätte ganz anders aussehen können. Auch wenn das ein oder zwei Wohnungen gekostet hätte. Aber wenn wir jetzt im Interesse unser Nachkommen ums Überleben kämpfen, dürfen in der Stadt keine alten, gesunden und wertvollen Bäume gefällt werden.