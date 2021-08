An der Wollmesheimer Straße, schräg gegenüber des Hauptfriedhofs in Landau, steht ein hoch gewachsener Baum. Er ist mindestens 60 Jahre alt und nicht mehr zu retten. Denn er blockiert einen Neubau. Die Stadt hat ihren Segen zur Fällung gegeben.

Die Sauerbruchstraße macht einen friedlichen Eindruck. Rechts und links reihen sich Flachdach-Bungalows aus den 60er-Jahren aneinander. Die Vorgärten sind gepflegt. Eine Ausnahme macht ein Anwesen am Anfang des Wohngebiets an der Ecke Wollmesheimer Straße. Es ist in die Jahre gekommen und verlottert. Die Rollläden sind heruntergelassen. Die Tore der drei Garagen im Hof rosten vor sich hin. Noch in diesem Jahr soll das Haus abgerissen werden.

Der Großvater des letzten Eigentümers soll das Haus Anfang der 60er-Jahre gekauft haben, erzählen die Nachbarn. Nach seinem Tod lebte der Sohn dort. Der Mann muss vielen Verkehrsteilnehmern noch ein Begriff sein, denn jahrelang stand er regelmäßig vor dem Haus und sah den Autos und Fahrrädern nach, die vorbeifuhren. Ob er Familie hatte, weiß der Gesprächspartner aus der Straße nicht. Zumindest einen Sohn muss er gehabt haben, denn der soll Mitglied einer Erbengemeinschaft sein, die das 900 Quadratmeter große Grundstück an die DB Wohnbau GmbH von Denis Baumann aus Landau verkauft hat.

Sieben Wohnungen

Baumann hat in der Gegend noch zwei weitere Baustellen. Ums Eck in der Zweibrücker Straße gegenüber der Frühmesser-Tankstelle baut er derzeit 36 Wohnungen. Kostenpunkt: Acht Millionen Euro. Das Sparkassen-Unternehmen S-Immobilien Invest hat die 30 bis 100 Quadratmeter großen Wohnungen gekauft und wird später auch die Vermietungen regeln. Auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei Hilzendegen einige Meter weiter vorne errichtet Baumann für 20 Millionen Euro in zehn Bauten 72 Wohnungen. Dafür werden an der Straße die beiden Häuser mit der Nummer 23 a zu einem späteren Zeitpunkt noch abgerissen.

Auch an der Ecke zur Sauerbruchstraße, wo die Zweibrücker- in die Wollmesheimer Straße übergeht, sollen sieben Eigentumswohnungen entstehen, wie Baumann informiert. Die Baugenehmigung der Stadt hat er schon auf dem Tisch. Er möchte noch in diesem Jahr mit dem 2,5-Millionen-Euro-Projekt beginnen. Die unter dem Dach der Baumann-Gruppe im vergangenen Jahr gegründete Re-Invest GmbH werde die Verwaltung und Vermarktung der Wohnungen übernehmen.

Baum blockiert Einfahrt

Sozialwohnungen entstehen dort keine. Die Richtlinie der Stadt – 33 Prozent sozial geförderter Wohnraum bei Neubauten – greift nur dann, wenn die Stadt das Grundstück verkauft oder wenn ein vorhabenbezogener Bebauungsplan erstellt wird. Beim Handel von Privat zu Privat kann das Rathaus diesbezüglich nichts vorschreiben.

Nicht nur das Haus und die Garagen werden abgerissen, auch die geschätzt mindestens zehn Meter hohe Buche soll weg. „Es geht nicht anders“, sagt Sandra Diehl, Leiterin der Pressestelle. Gefällt werden auch ein Nussbaum, eine Fichte und ein Obstbaum auf dem Grundstück. Würde die Buche verschont, hätte das Haus anders und kleiner geplant werden müssen, meint Diehl, denn die Abstände zu den Nachbargrundstücken müssten ja eingehalten werden. Außerdem stehe der Baum in der künftigen Grundstückseinfahrt. Wie alt die imposante und an dieser Stelle auch ortsbildprägende Buche ist, kann Diehl nicht sagen. Es ist Urlaubszeit, auch in der Abteilung. Der Stammumfang jedenfalls betrage drei Meter.

Baum hätte Kanalarbeiten nicht überlebt

Die Buche habe ihren Zenit an dieser Stelle überschritten, meint der Edenkobener Architekt Gereon Hoffmann, der den Neubau für Baumann entworfen hat. Tatsächlich steht das Gehölz an der Grundstücksgrenze. Vermutlich hat der Hausbesitzer vor Jahrzehnten nicht mit diesem stattlichen Wuchs gerechnet. Hoffmann erläutert auch, dass die Stadt den Zugang auf das Grundstück von der Wollmesheimer- in die Sauerbruchstraße verlegen möchte, um den Verkehr zu entlasten. „Die Zufahrt war nicht ideal.“ Die Wollmesheimer Straße ist eine stark befahrene Verbindung aus Westen in die Stadt.

Der Architekt bedauert, dass die Buche weichen muss. Er befürchtet, dass die Wurzeln sich bereits unter den Straßen ausgebreitet hätten und spätestens bei den Kanalarbeiten des Entsorgungsbetriebs beschädigt würden. Die Stadt hat den Bauherrn zu Ersatzpflanzungen von sieben Bäumen verpflichtet, Feldahorn und großkronige Laubbäume.

Und was sagen die Nachbarn? „Wenn er weg muss, muss er weg“, sagt der eine. „Der macht immer so viel Dreck im Herbst. Blätter und Bucheckern, da gibt es viele Beschwerden“, sagt ein anderer.