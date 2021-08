Am Vinzentius-Krankenhaus in Landau scheint sich die coronabedingt schwierige Lage wieder zu entspannen. Die Klinik hatte vergangenen Mittwoch mitgeteilt, ihre Belegung herunterzufahren und nur noch Notfälle aufzunehmen. Geburtshilfe und Kinderheilkunde waren und sind davon nicht betroffen.

Nach Angaben des stellvertretenden Geschäftsführers Joachim Gilly sind derzeit bei etlichen Entlassungen und notfallbedingten Neuaufnahmen etwa 100 Patienten im Haus; unter ihnen habe es keine Neuinfektion mehr gegeben. Beim Personal sind jetzt 42 Beschäftigte positiv getestet, neun mehr als am vergangenen Mittwoch. Nach Gillys Angaben gab es über das Wochenende eine Neuinfektion, Dienstag vier (siehe Meldung oben) und heute eine. „Das ,Runterkühlen’ scheint langsam zu gelingen“, so der Mediziner. Dazu habe vermutlich auch beigetragen, dass Mitarbeiter mit Kontakt zu Covid-Patienten vorsorglich nach Hause geschickt worden seien. Außerdem würden täglich rund 100 Schnelltests und PCR-Tests vorgenommen. Am Mittwoch wollen Direktorium und Krankenhausleitung neu bewerten, ob und wann der Betrieb wieder auf Normal hochgefahren wird.

Hohe Impfbereitschaft

Das Vinzentius behandelt derzeit noch 20 Covid-Patienten auf der Normalstation; zwei weitere werden auf der Intensivstation beatmet.

168 Beschäftigte des Krankenhauses haben ihre erste Corona-Schutzimpfung bereits erhalten. Sie sollen in Kürze die zweite Dosis bekommen und dann, wenn sich die Wirkung entfaltet hat, weitestgehend geschützt sein. Von ihnen sei eine Mitarbeiterin zwischenzeitlich positiv getestet worden. Nach Gillys Angaben haben etwa 620 von rund 800 Beschäftigten ihre Impfbereitschaft erklärt. Bei der Ärzteschaft seien dies 94 Prozent, in der Pflege etwa 70, Tendenz steigend. Nur bei den Pflegeschülern seien etliche noch nicht entschlossen.