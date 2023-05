Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es gleicht der Operation am offenen Herzen: Die Landauer Klinik hat bei ihrer Generalsanierung im laufenden Betrieb einen Meilenstein erreicht. Der Operationsbereich und die angeschlossene Intensivstation sind erneuert. Neben viel Hightech spielt ein Lichtsystem eine ganz besondere Rolle.

Hier will man partout nicht hin – aber wenn man hin muss, kann man sich gut aufgehoben fühlen: Das Vinzentius-Krankenhaus in Landau hat den ersten Teil seiner neuen Intensivstation in Betrieb genommen.