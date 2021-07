Wegen des Starts der Arbeiten am fünften Bauabschnitt der Villastraße in Edenkoben wird die Strecke ab Freitag, 6. August, für rund drei Wochen in Teilen voll gesperrt. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität in Speyer mit. Gearbeitet wird an den beiden Kreuzungen in Höhe der Tennisanlage. Der Verkehr wird über eine Gemeindestraße umgeleitet. Die Zufahrt zur Villa Ludwigshöhe und zur Sportschule ist möglich. Der Tennisclub muss über die Klosterstraße angefahren werden. Die Villastraße war seit Jahren marode. Sie führt zum Wahrzeichen Edenkobens, der Villa Ludwigshöhe. Seit einigen Monaten wird die Strecke in mehreren Schritten saniert.