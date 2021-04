Die Arbeiten am dritten Bauabschnitt der maroden Villastraße bei Edenkoben beginnen am Montag, 26. April. Das hat der zuständige Landesbetrieb Mobilität in Speyer mitgeteilt. Der dritte Bauabschnitt umfasst den Bereich an der Sportschule. Die Straße wird dort für den Verkehr voll gesperrt. Die Zufahrt zur Villa Ludwigshöhe ist deshalb nicht möglich. Derweil wird der Abschnitt zwischen Tennisclub und Sportschule mit Beginn der Arbeiten am dritten Bauabschnitt wieder freigegeben. Die Bauzeit für den genannten Abschnitt beträgt aller Voraussicht nach knapp drei Monate, so die Behörde.