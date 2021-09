Die Bundespolizei hat vier junge Männer aus Afghanistan am Mittwochmorgen auf der L509 bei Offenbach festgesetzt. Das Quartett wurde von einem Bürger gesehen, der die Landauer Polizei verständigt hat, teilt die Bundespolizei mit. Die Bundespolizisten haben die vier 16- und 17-Jährigen auf der Landstraße in Empfang genommen und auf eine Dienststelle gebracht. Die vier seien mit einem Lkw von Rumänien nach Deutschland gekommen, gaben sie mithilfe eines Übersetzers an. Sie trugen rumänische Asylbescheinigungen mit sich. Die vier seien seit zwei Tagen in der Gegend und möchten nach Frankfurt, dort lebe ein Bruder eines der vier Männer. Zudem bitten sie um Schutz in Deutschland. Was nun weiter passiert, werde noch geklärt, teilt die Bundespolizei weiter mit.