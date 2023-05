In Godramstein und in Mörzheim haben sich viel mehr Leute für Bauplätze in den Neubaugebieten interessiert als zur Verfügung stehen. In Godramstein, wo im ersten Schritt Am Kalkgrubenweg von 46 nur neun Grundstücke verkauft werden, haben sich 132 Bauwillige beworben. 29 davon erfüllen nicht die vom Stadtrat aufgestellten Kriterien der Vergaberichtlinie oder konnten nicht alle Nachweise liefern, wie Martin Messemer, Leiter der Finanzabteilung, im Hauptausschuss ausführte. Die ersten 38 Plätze haben die besten Chancen. Die Interessenten wurden in Gruppen nach Punkten und Kinderzahl eingeteilt, unter denen nun die Platzierungen ausgelost werden, wer unter den neun Glücklichen sein wird. In Mörzheim Am Schlittweg geht es um 24 Grundstücke, für die 86 Bewerbungen vorliegen. 27 scheiden aus, bleiben 59. Die Verwaltung vergibt 57 Plätze, unter denen ausgelost wird. Messemer konnte keine Auskunft darüber geben, wie viele der Bauwilligen aus den Stadtteilen oder aus Landau sind. Die Eingaben wurde anonymisiert.