Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag versucht, in das Reformhaus Escher in der Marktstraße 6 einzubrechen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, versuchten die Unbekannten vermutlich mit einem größeren massiven Gegenstand, die Eingangstür aufzuhebeln. Ihre Versuche blieben jedoch ohne Erfolg. Den Einbrechern gelang es nicht, sich Zutritt zum Laden zu verschaffen. An der Tür ist laut Polizei ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro entstanden. Die Beamten bitten, Zeugen, die etwas gehört oder gesehen haben, sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter der Telefonnummer 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.