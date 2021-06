Am Montagabend wollte der Rettungsdienst am Bahnhof in Bad Bergzabern einen Mann versorgen, der eine Platzwunde am Kopf hatte. Der Mann zeigte sich sowohl gegen die Rettungskräfte als auch gegen die hinzugerufenen Polizeibeamten äußerst aggressiv, wie die Polizei berichtet. Die Polizisten brachten den 33-Jährigen, der deutlich unter Alkoholeinfluss stand, zu Boden, wo er sich gegen die Fesselung wehrte. Zudem beleidigte der Mann die Beamten massiv. Zur medizinischen Versorgung wurde der 33-Jährige in ein Krankenhaus gebracht, wo er sich langsam beruhigte. Die Rettungskräfte und Polizisten wurden nicht verletzt. Gegen den Beschuldigten wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.