Drei leicht verletzte Personen und ein Schaden in Höhe von geschätzt 20.000 Euro – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend in der Weinstraße in Bad Bergzabern ereignet hat. Eine 20-jährige Fahrerin eines Mazda fuhr aus der Hofeinfahrt und wollte nach links in Richtung Stadtmitte abbiegen. Beim Einfahren auf die Weinstraße kam es zur Kollision mit dem Wagen eines 68-jährigen Opel-Fahrers, der in Richtung Pleisweiler-Oberhofen unterwegs war. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden