Wie die Polizei mitteilt, hat sich in der Nacht zum Mittwoch in Bad Bergzabern wohl jemand einen Spaß daraus gemacht, an der Umleitungsstrecke Petronellastraße, Einmündung Weißenburger Straße, ein Verkehrsschild aufzustellen, das dort nicht hingehört. Das Schild verbietet dem Verkehr die Einfahrt auf eine Fahrbahn. Die Aktion hat dann am nächsten Morgen aufgrund der Vollsperrung der Lessingstraße zu einem kleinen Verkehrschaos geführt. Gegen den Täter wird nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt, teilt die Polizei mit. Sie bittet unter der Telefonnummer 06343 93340 oder unter der E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de um sachdienliche Hinweise.