Zu einer Verfolgungsfahrt kam es am Montag gegen 2.20 Uhr in Bad Bergzabern, wie die Polizei berichtet. Ein 19-jähriger Autofahrer hatte versucht, sich deren Kontrolle in der Weinstraße zu entziehen. Der Fahrer beschleunigte seinen Pkw und flüchtete über die Kettengasse in die Königstraße. Beim Abbiegen in die Marktstraße beschädigte er drei Fahrzeuge und eine Hauswand. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Wenig später konnte der Fahrer gestellt werden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkohol- und Drogeneinfluss bei ihm fest. Zudem besitzt der Mann keine Fahrerlaubnis. Die Beamten haben bei dem Fahrer und seinem 19-jährigen Mitfahrer Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt. Auf beide kommen nun Strafverfahren zu.