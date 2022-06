Noch bis zum 6. Juli können sich Interessierte anmelden, die am Jubiläumslauf „50 Jahre Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich teilnehmen wollen. Es gibt drei Etappen mit zusammen 13. Kilometern Länge. Start ist am Sonntag, 10. Juli, um 9.30 Uhr am Rathaus Hochstadt (Oberdorf). Anmelden kann sich im Internet unter www.de-timing.de. Anlass des Sportereignisses ist der freiwillige Zusammenschluss der vier Gemeinden Hochstadt, Essingen, Bornheim und Offenbach im September 1971 in der Frühphase der damaligen Kommunalreform zur Verbandsgemeinde Offenbach. 1972, als der provisorische Verwaltungssitz hergerichtet und ein Bürgermeister gewählt worden war, begann man in der damals 8200 Einwohner starken neuen Verwaltungseinheit damit, Strukturen aufzubauen. Heute, 50 Jahre später, zählt die Verbandsgemeinde knapp 13.000 Einwohner und verfügt über eine hervorragende Infrastruktur. Ins sportliche übertragen war der bislang zurückgelegte Weg ein Langstreckenlauf, der viel Kraft und Ausdauer kostete, gleichzeitig Teamgeist und gegenseitige Unterstützung erforderte. Insofern steht der vom TV Offenbach organisierte Lauf von Hochstadt über Essingen und Bornheim nach Offenbach als Sinnbild für die Aufbauarbeit. Der Lauf führt durch die Weinberge, den Queichwald und die Queichwiesen und bietet vielfältige landschaftliche Reize.