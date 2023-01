Einen Fall von Vandalismus hat es in einer Kita in der Danzinger Straße in Bad Bergzabern gegeben. Wie die Polizei berichtet, wurde die Tat zwischen Donnerstag und Silvester begangen. Unbekannte betraten die Einrichtung durch die vermutlich offene Eingangstür und beschädigten mutwillig eine Erfassungseinheit für die Arbeitszeit, welche unmittelbar nach der Eingangstür an der Wand befestigt war. In der Folge verließen die Täter die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail: an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.