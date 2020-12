Wegen einer Ölspur ist es am Samstagvormittag auf der L 516 zwischen Edenkoben und Maikammer zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, war eine 51-jährige Rollerfahrerin in Richtung Maikammer unterwegs. Auf der verschmutzten Fahrbahn verlor sie in einer Kurve die Kontrolle über ihr Gefährt und stürzte. Dabei verletzte sie sich leicht. Nach Angaben der Polizei zog sich die Ölspur mit Unterbrechungen bis in den Ortsbereich von Maikammer. Die Ölspur wurde durch ein Spezialfahrzeug beseitigt. Gesucht wird nun nach dem Verursacher. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de.