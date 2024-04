Ein 76-jähriger Autofahrer ist am Freitag gegen 16.45 Uhr auf der Petronellastraße in Bad Bergzabern gefahren. Gleichzeitig war eine 23-jährige Pedelec-Fahrerin auf der Stauffenbergstraße in Richtung Petronellastraße unterwegs, teilt die Polizei mit. An der Kreuzung missachtete dann die Radfahrerin die Vorfahrt des von rechts kommenden Autos. Sie fuhr ungebremst in die Straße ein und es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin stürzte, verletzte sich am Kopf und wurde ins Krankenhaus gebracht. Sie hatte keinen Helm getragen, teilt die Polizei mit und betont dabei, dass die meisten schweren Kopfverletzungen beim Radfahren durch das Tragen eines Helms vermieden werden könnten.