Ein 56-Jähriger ist in der Nacht zum Sonntag auf der L509 bei Mörlheim mit seinem Auto im Kreisel gegen mehrere Verkehrszeichen gefahren. Das Fahrzeug blieb entgegen der Fahrtrichtung stehen. Der Mann versuchte zunächst weiterzufahren, flüchtete dann zu Fuß und wurde später verletzt in einem Straßengraben gefunden. Laut Polizei hatte er mehr als zwei Promille Alkohol im Blut. Er kam ins Krankenhaus, musste eine Blutprobe abgeben und muss mit mehreren Strafverfahren rechnen.